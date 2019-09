Rafael van der Vaart trainiert Jugend des TuS Nortorf - So lief die #GABFAF-Aktion

Hilf uns, dem Amateurfußball zu helfen. Trage Dich unter diesem Link als #GABFAF-Supporter ein.

Normalerweise halten es hier viele der neun- bis zehnjährigen Jungs mit Holstein Kiel, dem Profiklub um die Ecke, doch an diesem Freitagnachmittag tragen alle die Raute auf der Brust, einige haben sogar den Van-der-Vaart-Schriftzug mit der Nummer 23 auf dem Rücken. Eine Mutter verrät, dass in den vergangenen Wochen in Nortorf gleich mehrere Exemplare über eBay-Kleinanzeigen erstanden wurden. Ab 10 Euro sei man da dabei. Später wird jedes natürlich auch vom 36-Jährigen signiert.

Rafael van der Vaart trainiert die Jugend des TuS Nortorf Großer Jubel bei den Junioren des TuS Nortorf: Rafael van der Vaart hat für eine Session mittrainiert. Die Kinder und der Ex-Profi hatten viel Spaß. © KBS-Picture

Kinder des TuS Nortorf forsch über van der Vaart: „Will versuchen, ihn zu tunneln“

Allerdings musste Trainer Dirk Schafranski den E-Jugendlichen ihren prominenten Gasttrainer im Vorfeld erst mal näherbringen: „Denn das war natürlich weitestgehend vor ihrer Zeit, als Rafa Profi beim HSV war.“ Daher einerseits die YouTube-Videos. Andererseits erzählte der Coach von dem Vizetitel bei der Weltmeisterschaft 2010 mit der Niederlande – und seiner Station bei Real Madrid. „Spätestens da wussten alle Bescheid, wie gut er mal war.“

Und so dauerte es auch nicht lange, dass der erste Kicker seinem Kumpel nach einem „Gib mir fünf!“ mit dem Ex-Profi zuruft: „Die Hand wasche ich nie wieder, da ist van der Vaart dran!“ Der zehnjährige Nino erklärt bereits vor der Einheit: „Ich stelle mir das so vor, dass er mir seine Tricks von früher zeigt. Und ich will versuchen, ihn zu tunneln.“

Van der Vaart: „Ich will, dass wir Spaß haben“

Ob sich van der Vaart die Blöße wirklich gibt? Erst mal zählt er durch, doch ein Spieler ist zu wenig, der einst geniale Spielmacher, der zudem für Ajax Amsterdam und Tottenham Hotspur spielte, kickt natürlich mit. „Komm zu uns“, flehen Kinder der einen Mannschaft. Am Ende spielt der Niederländer im Team von Nino – das mit dem Tunneln wird also doch nichts. „Ich will, dass wir Spaß haben – und das werden wir auch“, schwört van der Vaart die Mannschaften ein, „wir sollen das Spiel genießen, das habe ich früher auch immer gemacht.“

Die Kinder suchen den Ex-Profi beim Zusammenspiel, und bekommen dann auch meistens den Doppelpass zurück. Als einem Kind ein besonders schönes Tor gelingt, hievt van der Vaart den Schützen in die Höhe. Die Verlierer müssen Liegestütz machen. „Wie viel hast du gemacht?“, kontrolliert der Gastcoach. – „Zehn.“ – „Du lügst doch.“ Gelächter.

Van der Vaart als Vollstrecker im Strafraum

Anschließend wird um Stangen gedribbelt, Freistöße geübt. Später bekommt auch noch eine Gruppe aus C- und B-Jugendlichen ihre Trainingszeit mit dem 109-fachen Nationalspieler. Bei einer Flankenübung als Vollstrecker im Strafraum. Den ersten Schuss kann der 16-jährige Rick noch halten. „Hat sich gut angefühlt“, sagt er grinsend. Der Nächste schlägt dann allerdings unter der Latte ein. „Okay, man merkt doch, dass er mal Profi war. Die Schüsse kommen viel präziser als bei uns im Training.“

Auch van der Vaart selbst, der ansonsten jeden Tag mit seinem Sohn Damian versucht kicken zu gehen, kommt auf seine Kosten. Und er betont: „Die Jugendarbeit ist so wichtig. Jeder hat den Traum, Profi zu werden – auch hier. Ich habe einige gute Jungs gesehen.“ Trainer Schafranski zeigte sich begeistert: „Wir haben morgen ein Spiel, da können die Jungs die Dinge, die sie heute gesehen haben, direkt anwenden.“ Ansonsten haben viele von ihnen am 13. Oktober noch mal die Gelegenheit dazu, dann veranstaltet van der Vaart sein Abschiedsspiel im Hamburger Volksparkstadion. Dafür verteilte er als Abschiedsgeschenk noch 170 Tickets.

