Rafael van der Vaart wird Darts-Spieler: Ex-HSV-Star nimmt an BDO-Turnier teil

152 Bundesliga-Spiele für den Hamburger SV , 45 Tore, 39 Assists: Rafael van der Vaart ist eine echte Legende beim HSV . Doch ab Mai ist das Ziel des Ex-Fußballers (Karriere 2018 bei Esbjerg fB in Dänemark beendet) nicht mehr das Tor - sondern eine Scheibe. Und auch das Spielgerät verändert sich: Es ist nicht mehr ein Ball, sondern ein Pfeil. In weniger als drei Wochen wird van der Vaart sein erstes professionelles Darts-Turnier absolvieren.

Van der Vaart ist passionierter Darts-Profi

Wie die Webseite joe.co.uk berichtet, nimmt der 36 Jahre alte Holländer gemeinsam mit seinem Bruder Fernando an einem offiziellen Turnier der British Darts Organization (BDO) in seinem Wohnort Esbjerg teil. Bei den "Denmark Open" tritt der Ex-Nationalspieler um ein Preisgeld von umgerechnet 8,650 Euro an. Die BDO, aus der die deutlich bekanntere Professional Darts Corporation (PDC) hervorgegangen ist, ist der zweitwichtigste Dartsverband der Welt.