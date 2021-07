Ex-Schiedsrichter Rafati: Mit dem EM-Halbfinale Italien gegen Spanien krönt Brych seine starke Karriere

Felix Brych pfeift am Dienstagabend (21 Uhr, ARD und MagentaTV) das EM-Halbfinale zwischen Italien und Spanien und krönt damit den Abschluss einer international beeindruckenden Karriere. Für mich ist diese klangvolle Partie das vorweggenommene Finale. Darum wird ihn der vermeintliche Finalreferee Björn Kuipers (Niederlande) beneiden.

Brych hat in der Vorrunde zwei Partien ohne Mühe über die Bühne gebracht. In seiner dritten Partie, dem Achtelfinalspiel Belgien gegen Portugal, lief es nicht ganz so rund, zumal das Spiel sehr hitzig geführt wurde und Spielertypen wie Ronaldo und Pepe ihr gesamtes Repertoire abriefen, um mit allen Mitteln den Titel zu verteidigen. Im Viertelfinalspiel England gegen die Ukraine konnte Brych seine gewohnte Stärke wieder unter Beweis stellen, mit seiner Persönlichkeit glänzen und sich für weitere Aufgaben empfehlen.