Rafati: Deshalb ist der Vorwurf von Wales-Star Bale an Schiedsrichter Siebert nachvollziehbar

Das 0:4 von Wales gegen Dänemark im ersten Achtelfinale dieser Europameisterschaft hatte mit Schiedsrichter Daniel Siebert auch einen deutschen Protagonisten. Ihn kritisierte Weltstar Gareth Bale nach dem Spiel deutlich. "Ich hatte das Gefühl, der Referee war von den Fans hier beeinflusst“, sagte der walisische Offensivspieler, der in der vergangenen Saison von Real Madrid an Tottenham ausgeliehen war. Dieser Vorwurf ist durchaus nachvollziehbar. Die mit 16.000 Zuschauern gefüllte Amsterdam Arena war zahlenmäßig und stimmungsvoll in der Hand der Dänen – auch wenn man nicht überprüfen kann, ob der Einfluss der dänischen Fans auf Siebert wirklich so groß war.

