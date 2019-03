Raffael verlängert bei Gladbach - Reporter-Nachfrage bringt Hecking in Rage

Bereits seit sechs Jahren steht Raffael in Diensten von Borussia Mönchengladbach - es werden mindestens zwölf weitere Monate dazu kommen. Am Donnerstag gab die Borussia die Vertragsverlängerung des Brasilianers bekannt. Raffael unterzeichnete ein neues Arbeitspapier bis 2020 und bleibt dem Tabellenvierten so über die Saison hinaus erhalten.