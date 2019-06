Affront zum Abschied? Rafinha sagt all seinen Ex-Trainern Danke - nur nicht Niko Kovac

Von seinen Schalker Ex-Trainern Ralf Rangnick, Mirko Slomka, Fred Rutten und Felix Magath über die Genua-Übungsleiter Gian Piero Gasperini und Davide Ballardini bis hin zu seinen ehemalige Bayern -Coaches Jupp Heynckes, Pep Guardiola und Carlo Ancelotti taucht in diesem Statement alles auf, was Rang und Namen hat. Nur einen Mann sucht man vergebens, und zwar ausgerechnet den aktuellen FCB-Trainer Niko Kovac .

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Kovac ließ die Aussagen Rafinhas nicht so stehen und wies den Außenverteidiger in die Schranken : "Niemand darf sich über die Mannschaft, den Verein und die Spieler stellen - und nicht so kritisch über den Trainer äußern."

A post shared by RAFINHA (@r_13official) on Jun 5, 2019 at 1:33pm PDT

View this post on Instagram

Kovac verzichtete im Saisonendspurt auf Rahinha

Wie es mit dem Brasilianer, der in der vergangenen Saison nur 16-mal in der Bundesliga eingesetzt wurde, nun weitergeht, bleibt abzuwarten. Sein Vertrag in München läuft am 30. Juni aus. Es gilt als ziemlich wahrscheinlich, dass er seine Karriere im Anschluss in seiner Heimat bei Flamengo Rio de Janeiro ausklingen lässt.