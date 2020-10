Thiago-Bruder Rafinha wechselt ablösefrei vom FC Barcelona zu Tuchel-Klub Paris Saint-Germain

Rafinha verstärkt Paris Saint-Germain : Wie der französische Top-Klub am späten Abend des Deadline Days noch bekanntgab, kommt der 27-Jährige ablösefrei vom FC Barcelona. PSG einigte sich lediglich mit Barca auf eine Weiterverkaufsbeteiligung sowie drei Millionen Euro möglicher Bonuszahlungen. Der Vertrag des Bruders des Neu-Liverpoolers Thiago läuft bis zum 30. Juni 2023 - er erhält die Rückenummer zwölf, wie der Klub von Trainer Thomas Tuchel am Montagabend bekanntgab.

"Ich hatte großes Verlangen nach Paris zu kommen. Es ist unglaublich, diesen Moment realisieren zu können. PSG ist eins der besten Teams der Welt. Ich möchte mit dem Verein so viele Titel wie möglich gewinnen", sagte Rafinha nach seiner Unterschrift in Paris. Der in Sao Paulo geborene Mittelfeldspieler durchlief die Jugendakademie in Barcelona und wurde dort 2011 Profi. Im Barca-Trikot gewann der heute 27-Jährige unter anderem die Champions League (2015) und drei La Liga-Titel (2015, 2016 und 2019). Zudem gewann er mit der brasilianischen Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen 2016 die Goldmedaille.