Ex-Bayern-Star Rafinha bietet Rückkehr nach München an: "Können mich anrufen"

Niklas Süle? Kreuzbandriss ! Javi Martinez? Muskelbündelriss ! Lucas Hernandez? Innenbandriss am Sprunggelenk ! Joshua Kimmich? Spielt unter Trainer Hansi Flick im Mittelfeld ! Der FC Bayern München steckt wenige Tage vor dem Rückrunden-Start vor allem in der Defensive im Personal-Dilemma . Sorgt nun ausgerechnet ein bereits vom FCB verabschiedeter Spieler für die Lösung? Der ehemalige Bayern-Rechtsverteidiger Rafinha hat in einem Interview mit der Sport Bild sein Comeback für den Rekordmeister angeboten: "Wenn Bayern Hilfe braucht, dann können sie mich anrufen", sagte der 34-Jährige.

Fit für FC Bayern: Rafinha spielt bei Flamengo wichtige Rolle

Rafinha wurde erst am Ende der vergangenen Saison von den Bayern gemeinsam mit Arjen Robben und Franck Ribery verabschiedet. Der FCB verlängerte die Verträge der Altstars nicht. Der ehemalige Backup-Rechtsverteidiger wechselte daraufhin ablösefrei zu Flamengo Rio de Janeiro - und war auf Anhieb erfolgreich. Mit dem Klub, bei dem auch Ex-Bundesliga-Star Diego unter Vertrag steht, wurde Rafinha als wichtiges Team-Mitglied brasilianischer Meister und Sieger des südamerikanischen Champions-League-Pendants Copa Libertadores . Zudem scheiterte der Ex-Bayer im Finale der Klub-WM nur knapp am FC Liverpool.

Mit Rafinha als Transfer-Kandidat? FC Bayern hat Rechtsverteidiger dringend nötig

Klar ist: Der FC Bayern hat den Transfer eines Rechtsverteidigers aktuell dringend nötig: "Ein Rechtsverteidiger ist wichtig, da wir dann Benji (Pavard, d. Red.) in die Mitte ziehen könnten. Das würde uns mehr Optionen bieten", sagte FCB-Trainer Flick erst kürzlich während des Trainingslagers in Katar. Nach der Testspiel-Blamage gegen den 1. FC Nürnberg kündigte Flick zudem an, die Personalsituation des deutschen Rekordmeisters mit Sportdirektor Hasan Salihamidzic erörtern zu wollen: "Wir fahren jetzt nach Hause und werden uns nochmal zusammensetzen und die ganzen Dinge besprechen. Gemeinsam werden Hasan und ich noch einmal analysieren, was machbar ist und was nicht.“