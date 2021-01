Kolasinac, Huntelaar – und jetzt auch Rafinha? Bericht: Schalke arbeitet an nächster Transfer-Rückkehr

Die nächste Schalke-Sensation bahnt sich an: Nach der Rückkehr von Sead Kolasinac und dem Werben um Klaas-Jan Huntelaar will der FC Schalke 04 offenbar einen dritten Ex-Profi für die Mission Klassenerhalt gewinnen. Wie die Bild am Freitag berichtet, arbeiten die Königsblauen auch an einer Verpflichtung von Rafinha. Der Brasilianer könnte demnach verpflichtet werden, um die Sorgen auf der Rechtsverteidiger-Position aus der Welt räumen.

