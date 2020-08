Bestätigt: Ex-Bayern-Star Rafinha kehrt nach Europa zurück – Transfer zu Olympiakos Piräus

Mit dem FC Bayern München wurde Rafinha sieben Mal Deutscher Meister - nun hat der inzwischen 34-jährige Brasilianer überraschend seine Rückkehr nach Fußball-Europa perfekt gemacht. Der Rechtsverteidiger schließt sich zur neuen Saison dem griechischen Spitzenklubs Olympiakos Piräus an. Dies bestätigte ein Flamengo-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Zuvor hatten verschiedene Medien übereinstimmend über das Europa-Comeback des Ex-FCB-Stars berichtet.

Rafinha stand seit einem Jahr beim brasilianischen Verein Flamengo Rio de Janeiro unter Vertrag und absolvierte in dieser Zeit 39 Spiele. Warum drängt es ihn zurück nach Europa? Laut Globo Esporte war das Angebot aus Piräus einfach zu lukrativ. Die Griechen haben dem 34-Jährigen demnach einen Zweijahresvertrag sowie eine Verdreifachung des Gehalts, das Rafinha zurzeit in Brasilien kassierte, geboten. Rafinha soll dort eine Klausel in seinem noch bis 2021 laufenden Vertrag gehabt haben, die ihm einen ablösefreien Transfer garantierte.