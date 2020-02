Eintracht-Neuzugang Ragnar Ache erklärt: Diese Klubs hatten auch Interesse - Olympia "klares Ziel"

Fjörtoft, Okocha, Boateng & Co. - 25 ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt und was aus ihnen wurde. ©

Im Interview mit t-online.de erklärte Ache nun, dass die Eintracht nicht der einzige interessierte Klub gewesen ist. Der gebürtige Frankfurter bestätigte, dass unter anderem der VfB Stuttgart angeklopft haben soll: "Mein Berater sagte, sie hätten sich erkundigt, ebenso der FC Turin." Doch der Wunsch von Ache, in seine Heimat zurückkehren zu können, war groß. "Ich bin als Frankfurt-Fan aufgewachsen, mein Vater lebt noch immer in Frankfurt und sieht jeden Tag, was dieser Klub für die Stadt bedeutet. Er ist unfassbar stolz auf mich", freut sich der 21-Jährige über den zustande gekommenen Transfer. Besonders auf einen Mitspieler freut sich der Stürmer in Frankfurt: "Ich liebe Bas Dost! Von ihm werde ich wahnsinnig viel lernen können und hoffe, dass ich mich an seiner Seite noch weiter entwickeln kann."