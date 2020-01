Eintracht Frankfurt macht Transfer von Ragnar Ache perfekt: U21-Nationalspieler kommt im Sommer

Verstärkung im Angriff für Eintracht Frankfurt : Ragnar Ache wird im Sommer 2020 an den Main wechseln. Das bestätigte der hessische Bundesligist am Freitag auf seiner Homepage. U21-Nationalspieler Ache kommt nach der Saison von Sparta Rotterdam zur SGE. Der 21 Jahre alte Stürmer, der in Frankfurt geboren wurde und dort seine ersten fußballerischen Gehversuche absolvierte, hat bei der Eintracht einen Fünfjahres-Vertrag bis 30. Juni 2025 unterschrieben.

Bobic lobt Ache für "Identifikation mit unseren Zielen"

Fjörtoft, Okocha, Boateng & Co. - 25 ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt und was aus ihnen wurde. ©

Ache mit Tor bei Debüt in U21-Nationalmannschaft

Ache begann mit dem Fußball bei der SpVgg 03 Neu-Isenburg und zog im Alter von zehn Jahren mit seiner Mutter und Schwester nach Rotterdam. Im November gab er in Freiburg gegen Belgien sein Debüt in der deutschen U21-Auswahl - und erzielte direkt einen Treffer. In den Niederlanden erzielte der 1,87-Meter-Mann in 17 Spielen für seinen Klub fünf Tore und bereitete drei vor.