Eintracht-Zugang Ragnar Ache träumt vom FC Bayern: "Mein großes Karriereziel"

Der U21-Nationalspieler lebte als Kind in Frankfurt und kommt im Sommer von Sparta Rotterdam zu den Hessen. Dabei wäre Ache gern schon in der Winterpause an den Main gekommen. „Aber ich kann es verstehen: Wenn ich jetzt noch nicht so viel auf dem Feld gestanden hätte, will ich lieber bei Sparta noch mehr Spielzeit bekommen.“ Dass sein zukünftiger Klub in der Bundesliga in Abstiegsnot kommen könnte, erwartet Ache nicht.