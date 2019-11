U21-Neuling Ragnar Ache träumt von Eintracht Frankfurt - und erhält Lob von Trainer Stefan Kuntz

In den Niederlanden hat Ragnar Ache mit fünf Treffern für den Erstligisten Sparta Rotterdam bereits für Furore gesorgt. In Deutschland flog der Torjäger bislang jedoch unter dem Radar. Das könnte sich bald ändern, denn Ache steht erstmals im Kader der U21-Nationalmannschaft - und träumt von einem Wechsel in die Bundesliga, womöglich gar in seine Heimatstadt.