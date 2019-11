Streit mit Liverpool-Profi: Raheem Sterling bei englischer Nationalmannschaft suspendiert

Torjäger Raheem Sterling von Manchester City gehört nicht zum Aufgebot der englischen Nationalmannschaft im 1000. Länderspiel des Teams im Londoner Wembley Stadion gegen Montenegro . Er wurde suspendiert: „Wir haben die Entscheidung getroffen, Raheem für das Spiel gegen Montenegro am Donnerstag nicht in Betracht zu ziehen. Ich bin der Meinung, dass die von uns ergriffenen Maßnahmen das Richtige für die Mannschaft sind“, sagte Cheftrainer Gareth Southgate der BBC.

Laut einer Mitteilung der FA wurde Sterling, der in der bisherigen EM-Qualifikation acht Treffer erzielt hatte, „aufgrund einer Störung in einem privaten Teambereich“ fallen gelassen. Medienberichten zufolge hatte es im Teamhotel am Sonntag einen Konflikt von Manchesters Stürmer mit Liverpools Joe Gomez gegeben. Ausgangspunkt war die 1:3-Niederlage von Manchester City bei dem von Jürgen Klopp trainierten Liga-Spitzenreiter, als beide Spieler schon auf dem Platz aneinander geraten waren.