Bericht: Real Madrid will Manchester-City-Star Raheem Sterling verpflichten - Tausch mit Gareth Bale?

Doch eine Verpflichtung von Sterling , dessen Marktwert auf rund 140 Millionen Euro taxiert wird, wäre für Real finanziell nur schwer zu stemmen. Deshalb soll angeblich Gareth Bale in diesem Transfer verrechnet werden. Demnach will Real den Waliser und zusätzlich 70 Millionen Pfund (umgerechnet rund 81 Millionen Euro) für die Dienste von Sterling bieten. Doch das Interesse von ManCity an dem 30-jährigen Offensivmann Bale soll nicht besonders groß sein. Im Spielsystem von Trainer Pep Guardiola sei kein Platz für den wuchtigen Stürmer.

Bale bei Real nicht in Form - Sterling bei Guardiola Leistungsträger

Zudem hat Bale in der jüngsten Vergangenheit nur selten sportlich auf sich aufmerksam machen können. Auch wegen Verletzungen kam der ehemalige Tottenham-Profi nur in sechs Ligaspielen zum Einsatz (2 Tore). Sterling widerum ist aus dem Team der "Skyblues" nicht wegzudenken. In der laufenden Premier-League-Saison erzielte er in zehn Spielen sieben Treffer und bereitete ein Tor vor. In der Champions League traf er zudem in drei Partien viermal. Der Vertrag des 24-Jährigen läuft noch langfristig bis 2024 - ein Transfer scheint deshalb sehr unwahrscheinlich.