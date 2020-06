Rahmenterminkalender kommt: Bundesliga-Start am 18. September? Kritik an Länderspiel-Terminen

Die aktuelle Saison ist noch nicht beendet, da wird bereits kräftig über die kommende Saison diskutiert. V or allem die Länderspiel-Termine Anfang September sind einigen Klub-Bossen ein Dorn im Auge. Wie der Kicker berichtet soll die Bundesliga-Saison 2020/2021 am 18. September starten , am Montag wird bekannt gegeben, wann es wirklich der Fall sein wird. Zudem soll die erste Runde des DFB-Pokals nicht wie gewohnt vor dem ersten Bundesliga-Spieltag über die Bühne gehen.

Vor allem die Europapokal-Teilnehmer sollen so entlastet werden. Der August ist für die UEFA nämlich der Monat der Champions. In Lissabon steigt vom 12. bis zum 23. August das Final-8-Turnier der Champions League. Die Viertelfinal- und Halbfinal-Paarungen werden in jeweils einem K.o.-Duell entschieden. Im gleichen Format wird vom 10. bis zum 21. August in Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Köln die Europa League abgeschlossen. In beiden Wettbewerben stehen zuvor im August noch Achtelfinal-Spiele aus - unter anderem in der Königsklasse vom FC Bayern gegen den FC Chelsea (Hinspiel: 3:0). RB Leipzig steht bereits im Viertelfinale. In der Europa League fehlen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt noch Rückspiel-Siege zum Viertelfinale, Bayer Leverkusen muss den 3:1-Sieg gegen die Glasgow Rangers behaupten.