Rahmo kehrt zurück, Abaraviciute zum MTV: Die Transfers zur neuen Tischtennis-Saison (Teil 2)

Die Pandemie sorgt für so manche Kapriole. So beginnt unser zweiter und letzter Teil der Transferübersicht für die Saison 2021/2022 mit Aida Rahmo, die nach nur einem Jahr Unterbrechung zum TTK Großburgwedel zurückkehrt, für den sie schon von 2016 bis 2020 vier Jahre lang die Bälle übers Netz schlug. Anzeige Zügige Rückkehr So weit nichts Ungewöhnliches. Doch für ihren zwischenzeitlichen Verein LTTV Leutzscher Füchse kam die Ägypterin kein einziges Mal zum Einsatz. Bei den fünf ausgetragenen Regionalliga-Süd-Partien der Frauenzweitvertretung des Leipziger Klubs war Rahmo, die sich familienbedingt oft in Kairo aufhält, nicht dabei. Und anschließend war die Saison schon wieder abgebrochen. Nun also die zügige Rückkehr.

Riliskyte geht zu den Füchsen Berlin In Burgwedel war jüngst Bedarf an frischen Kräften für die neue Drittligaspielzeit entstanden, da sich nach Emilija Riliskyte, die sich erwartungsgemäß den Füchsen Berlin anschließt, auch noch Anne Sewöster recht kurzfristig entschieden hatte, den Verein zu verlassen. Sie macht es ähnlich wie Rahmo und kehrt zu ihrem vorherigen Klub zurück.



Unterschied: Sewöster kam auf ihrer Zwischenstation mehrfach zum Einsatz. Dennoch entschloss sie sich für das Kommando zurück und wechselt zum TuS Bardüttingdorf-Wallenbrück (Kreis Herford). "Jeder kann jeden schlagen" TTKG-Manager Michael Junker sieht sein Team nun gut aufgestellt. „Die Liga ist dichter zusammengerückt – und jeder kann jeden schlagen“, sagt er. Ähnlich lautet seine Einschätzung von Rahmo: „Sie ist immer für eine Überraschung gut.“ Was allerdings in beide Richtungen zuträfe, wie er lachend hinzufügt. Mit Vera Volkava stand der zweite Neuzugang der Burgwedelerinnen schon seit geraumer Zeit fest. Die junge Belarussin sucht nach nur einer Saison beim MTV Engelbostel-Schulenburg nun ein paar Kilometer weiter ihr Glück. Am Klusmoor wird sie an Position zwei der Regionalliga-Mannschaft von Laura Abaraviciute aus Litauen ersetzt, die MTV-Coach Stephan Hartung in bewährter Manier aus dem Hut zauberte. Die ­17-jährige Nationalkaderspielerin stößt von einem Olympiastützpunkt in Vilnius zum MTV.

Veränderungen in der Engelbosteler Reserve Auch in der Engelbosteler Reserve gibt es Veränderungen. Hartung freut sich auf Tessa Paggel, die zuletzt für die Frauen des SV Frielingen aufschlug und zudem noch eine Nachwuchsspielberechtigung beim TSV Bor­denau besaß. Künftig tritt Paggel ausschließlich für den MTV an, in dessen Dress sie als ­C-Schülerin schon einmal an die Tische gegangen war. Hartung plant die mittlerweile 16-Jährige im unteren Paar des Oberligateams ein. Bei Paggels bisherigem Verein reißt dieser Transfer indes eine heftige Lücke. „Wir sind ziemlich enttäuscht“, sagt Lorena Hainke, die Teamsprecherin des SV Frielingen. „Das war für uns natürlich ein Schlag. Die Mannschaft war ja eigentlich voll.“ Ersatz sei auf die Schnelle nicht mehr zu bekommen gewesen, wodurch man nun zunächst mit Bordmitteln wird versuchen müssen, das Schlimmste in der Verbandsliga Süd abzuwenden. Hainke rückt auf Hainke, bislang noch offiziell in der zweiten Mannschaft gemeldet, rückt fest in die Erste. Da Annika Badenhop wie gehabt aus privaten Gründen nicht immer zur Verfügung steht, wird es ohne Unterstützung aus der zweiten Mannschaft kaum klappen. „Das sollte natürlich nicht der Standard sein“, sagt Hainke. „Deshalb begeben wir uns für die zweite Halbserie auf die Suche.“

Zwei Neuzugänge für Seelze Erfolgreicher bei der Spielerinnenakquise war der TTV 2015 Seelze. In Engelbostel wurde man bei Julie Klapproth fündig. Swantje Wenkel, die zuletzt eine Tischtennispause eingelegt hatte, kommt von Hannover 96 an die Humboldtstraße. „Beide haben schon in der Oberliga gespielt, das Potenzial ist auf jeden Fall da“, sagt Lucy Icking, die Mannschaftsführerin der Seelzer Verbandsligafrauen. „Dennoch stellen wir zunächst nach TTR-Werten auf“, weswegen die beiden Zugänge erst einmal in der Reserve (Landesliga) gemeldet werden dürften. Allerdings sind die Aussichten auf vereinzeltes Mitwirken in der Verbandsliga gar nicht so schlecht. „Sarah Falczyk geht nach aktueller Planung während der Hinrunde für ein Studiensemester nach Schweden“, verrät Icking. „Wir werden dann den freien Platz durch Rotation mit Spielerinnen der Zweiten füllen.“

Fiedler geht zum TSV Langreder Während Falczyks Skandinavienaufenthalt voraussichtlich nicht von Dauer sein wird, müssen die Seelzer Männer einen permanenten Abgang verknusen. Phil Fiedler, die bisherige Nummer zwei der dritten TTV-Formation (Bezirksoberliga Nord), zieht es zum TSV Langreder. Viel Bewegung beim TuS Gümmer Auch beim TuS Gümmer ist ordentlich Bewegung drin. In welcher Form sich der Abgang von Svenja Geyer, die nach drei Jahren zu ihrem früheren Verein TV Jahn Rehburg, von dem sie 2018 nach Gümmer gekommen war, zurückkehrt, sowie die Verpflichtungen von Viviane Fortmann, Susanne Lönne und Sabine Politz auf die Stammbesetzung der gümmerschen Oberliga-Mannschaft auswirken, ließen sich die Vereinsangehörigen jedoch bislang nicht entlocken. Anzeige Fortmann kommt aus Rehburg zum TuS. Lönne und Politz standen bislang im oberen Paarkreuz des TSV Bokeloh am Tisch und bildeten dort – solange das bis Frühjahr 2020 noch erlaubt war – eine der besten Doppelpaarungen der Bezirksoberliga Nord.

