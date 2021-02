Raik Packeiser: Hannoveraner wird Vizepräsident des DTB

Dietloff von Arnim ist zum neuen Präsidenten des Deutscher Tennisbundes (DTB) gewählt worden. Er tritt die Nachfolge von Ulrich Klaus an, der am Vormittag seine Kandidatur zurückgezogen hatte. Von Arnim erhielt am Sonntag bei der digital durchgeführten Mitgliederversammlung 108 Ja-Stimmen, es gab keine Gegenstimmen und 17 Enthaltungen.

Anzeige

Neuer Vizepräsident ist Raik Packeiser vom Tennisverband Niedersachsen-Bremen. Der Hannoveraner wurde mit großer Mehrheit gewählt.