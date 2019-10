Rainer Lisiewicz gehört weiter zum Lok-Trainerstab

Leipzig. Er ist bei den Fans und der Mannschaft beliebt, gilt bei einigen als Glücksbringer, bei vielen sogar als Kultfigur. Rainer Lisiewicz , der vor wenigen Wochen seinen 70. Geburtstag feierte, bleibt dem 1. FC Lok Leipzig erhalten. Die Lok-Legende sollte auch an diesem Montag im Regionalliga -Duell gegen Babelsberg neben dem neuen Chefcoach Wolfgang Wolf auf der Trainerbank sitzen. Darauf hatten sich Wolf, Lisiewicz und die Lok-Führung am Vortag verständigt.

Lösung mit Lisiewicz

Nach dem überraschenden und nach internen Informationen eher unfreiwilligen Rücktritt von Teamchef Björn Joppe sowie Assistent und Athletikcoach Ronny Surma am Sonnabend hatte es auch Spekulationen um Lisiewicz gegeben. Diese hatte der 1. FC Lok selbst angeheizt, denn in einer Pressemitteilung formulierte der Verein den vieldeutigen Satz: "Mit Chef-Trainer Rainer Lisiewicz wird eine Lösung in seinem Sinne und im Sinne des Vereins gefunden."

Fakt ist: Rainer Lisiewicz hatte im Januar das Cheftrainer-Amt übernommen, weil Joppe die dafür nötige Trainerlizenz fehlte. Allerdings hatte der 70-Jährige selbst betont, dass damit keinerlei Verantwortung verbunden sei. Nachdem nun Sportdirektor Wolfgang Wolf kurzfristig als Interimslösung den Trainer-Posten übernommen hatte, war die Lizenz des Altmeisters nicht mehr zwingend nötig.