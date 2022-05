Raketen, Bengalos, Fans und Polizei auf dem Rasen: Leipziger Derby unterbrochen

Leipzig. Auf dem Rasen ging es bis auf eine kleine, kurze Rudelbildung in Hälfte eins friedlich zu, auf den Rängen blieb es keineswegs ruhig. Die erste Stichelei zwischen den Fan-Lagern gab es bereits in der Nacht vor dem Derby, als auf der Route des Lok-Fanmarschs in Leutzsch ein Tunnel am S-Bahnhof Leutzsch zugemauert worden war. Nach dem 1:0 für Chemie (Eigentor von Djamal Ziane) in Halbzeit eins flog die erste Rakete aus dem Lok-Fanblock Richtung Chemie-Seite, wenig später musste die Polizei eingreifen, als Chemie-Fans auf den Zaun kletterten.

