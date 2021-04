Raketen und Pyrotechnik bei Berlin-Derby: Union-Boss Ruhnert hat Verständnis für Fans

Begleitet von unzähligen Raketen und jeder Menge Pyrotechnik hat das Berliner Derby in der Bundesliga zwischen dem 1. FC Union und Hertha BSC (1:1) begonnen. Rund drei Minuten lang war am Sonntagabend im Stadion An der Alten Försterei ohrenbetäubender Lärm durch die Feuerwerkskörper zu hören.

