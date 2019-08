Ralf Fährmann bei Norwich City gegen den FC Liverpool auf der Bank - Ex-Schalke-Keeper nur Ersatz

Für Ralf Fährmann beginnt die Premier-League-Saison bei Norwich City so, wie er die vergangene Bundesliga-Spielzeit beim FC Schalke 04 beendet hatte - nicht als aktiver Spieler auf dem Platz. Überraschend hat es Torwart Fährmann gegen den FC Liverpool zum Saisonstart am Freitagabend (21 Uhr - so könnt ihr das Spiel live sehen ) nicht in die Start-Aufstellung des Aufsteigers geschafft. Das teilten die "Canaries" via Aufstellungs-Tweet kurz vor dem Spiel mit.

Tonight's squad to face @LFC at Anfield ⬇️ #ncfc pic.twitter.com/LeZVWKh17t

Rückschlag für Ralf Fährmann in Norwich nach Schalke-Wechsel

Daniel Farke hat Norwich City in die Premier League geführt. An Bord sind zahlreiche Deutsche und Spieler mit Bundesliga-Vergangenheit. Der SPORT BUZZER zeigt die Bundesliga-Importe der „Canaries“ in der Galerie. ©

"Die Spiele, die man in der Premier League zu sehen bekommt und dass man in der besten Liga der Welt spielen kann, darauf freue ich mich einfach", sagte Fährmann noch bei Sky im Sommer. Der deutsche Schlussmann ist allerdings nur ausgeliehen. Sein Vertrag bei S04 wurde kurz vor dem Wechsel bis 2023 verlängert .

Doch nun wird es für Fährmann offenbar auch schwer, in England an Spielpraxis zu kommen: Der deutsche Trainer von Norwich City, Daniel Farke, setzt auf Aufstiegs-Torwart Tim Krul in der Start-Aufstellung von Norwich City gegen den FC Liverpool. Der Holländer nahm als Nationalkeeper bereits an der WM 2014 teil. Dabei lobte Farke Neuzugang Fährmann noch unter der Woche in der Sport Bild: Fährmann sei "nach wie vor einer der besten deutschen Torhüter", so Farke. Er breche "nicht zusammen, wenn wir vor 50 000 Zuschauern spielen". Trotzdem fiel nun seine Wahl auf Krul.