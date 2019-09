Ralf Fährmann ohne Chance bei Norwich City - Berater spricht über Zukunft beim FC Schalke

Keine Einsatzgarantie für Fährmann

"Stand jetzt wird Ralf nach Schalke zurückgehen. Er wusste vorher nicht, dass er nicht spielen wird. Allerdings hat ihm der Trainer auch keine Einsatzgarantie gegeben", sagt sein Berater Stefan Backs in einem Interview mit fussballtransfers.com. Fährmann hatte im vergangenen Winter seinen Stammplatz auf Schalke an Alexander Nübel verloren und war im Sommer nach einer Vertragsverlängerung bis 2023 zu Norwich City in die Premier League verliehen worden.

"Ihm gefällt es sehr gut in England. Sowohl der Klub als auch der Fußball, der hier gespielt wird, faszinieren ihn", erklärt Backs. Bis dato kam Fährmann nur im Liga-Pokal zum Einsatz. Norwich-Coach Daniel Farke bevorzugt Tim Krul als Nummer eins in der Premier League. Der frühere Schalke-Keeper verstehe sich gut mit seinem Konkurrenten. "Ralf ist ein sehr umgänglicher Mensch. Trotzdem will natürlich jeder Spieler gerne spielen", so Backs.