Bericht: Norwich City hat Interesse an Schalke-Torwart Ralf Fährmann

Nach acht Jahren beim FC Schalke 04 könnte Ralf Fährmann den Revierklub in diesem Sommer verlassen. Laut Sky-Informationen zeige Premier-League-Aufsteiger Norwich City Interesse am Torhüter, der in der vergangenen Saison seinen Stammplatz an U21-Nationalspieler Alexander Nübel verloren hatte. Über mögliche Ablösemodalitäten werden keine Angaben gemacht.