Fährmann nach Corona-Isolation vor Rückkehr ins Schalke-Tor - Langer angeschlagen

Fährmanns Vertreter Michael Langer dürfte am Sonntag im DFB-Pokal beim Fünftligisten SV Villingen-Schwenningen nach einem Zusammenprall im Training in dieser Woche ohnehin nicht spielen können. "Er hat eine leichte Gehirnerschütterung davongetragen und wird wahrscheinlich ausfallen", sagte Grammozis, der aber unabhängig davon klarstellte: "Wenn der Ralle hundertprozentig fit ist, ist er auch unsere Nummer eins und bleibt auch unsere Nummer eins."

Der Zweitligist, der zuletzt 2014 in der Auftakt-Runde des Pokals gescheitert war, will eine Blamage am Sonntag unbedingt verhindern. "Wir werden das Spiel absolut ernst nehmen. Wir haben richtig Bock auf den Wettbewerb", sagte Grammozis, dessen Mannschaft mit vier Punkten aus zwei Spielen in die Saison gestartet war.