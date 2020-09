Rückkehrer Fährmann wieder Nummer eins bei Schalke 04 - Trainer Wagner: "Kontinuierlich gesteigert"

Anzeige

Bundesligist FC Schalke 04 geht mit Torhüter Ralf Fährmann als Nummer eins in die neue Spielzeit. Darauf hat sich Cheftrainer David Wagner festgelegt und die beiden infrage kommenden Konkurrenten Fährmann und Markus Schubert am Mittwoch informiert. So wird der 31 Jahre alte Fährmann des Schalker Tor am Sonntag (15.30 Uhr) im DFB-Pokal gegen den 1. FC Schweinfurt hüten. Mit dem Regionalligisten haben die Gelsenkirchener das Heimrecht getauscht, 300 Zuschauer sind zugelassen.

Trainer Wagner lobt Trainingsleistungen von Fährmann

Wagner nahm Stellung zu der Maßnahme, Fährmann wieder ins Tor zu beordern, nachdem Schubert in der abgelaufenen Spielzeit phasenweise gar dem in diesem Sommer ablösefrei zum FC Bayern München gewechselten Alexander Nübel den Rang abgelaufen hatte. „Die Trainingseinheiten und die Testspiele in der Vorbereitung haben gezeigt, dass Ralle zu alter Stärke zurückgefunden hat. Seit seiner Rückkehr nach Gelsenkirchen vor fünf Monaten hat er sich - nach einem für ihn persönlich schwierigen Jahr mit wenig Spielzeit - kontinuierlich gesteigert“, begründete Wagner seine Entscheidung. „Gerade in den vergangenen Wochen hat Ralle bewiesen, dass auf ihn zu 100 Prozent Verlass ist.“