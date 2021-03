Rangnick-Wirbel nimmt kein Ende – Lothar Matthäus: Absage an Schalke 04 doch definitiv

Das Werben des FC Schalke 04 um Ralf Rangnick wird immer mehr zu einem Possenspiel. Nachdem am Samstagmittag die Absage des früheren S04-Trainers für das Amt des Sportvorstands an den Tabellenletzten der Bundesliga publik geworden war, hatte Aufsichtsratschef Jens Buchta den Schalker Fans rund um das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (3:0) doch noch Mut gemacht - und ein Gespräch mit Rangnick-Berater Marc Kosicke für Montag angekündigt. Nun behauptet Rekordnationalspieler Lothar Matthäus: Zu einem Happy End zwischen Rangnick und Schalke wird es nicht kommen.

Der Chef des Kontrollgremiums hatte in der Halbzeitpause gegenüber Sky erklärt, trotz der Absage von Rangnick ein weiteres Gespräch mit dessen Berater vereinbart zu haben. "Ich habe mit Herrn Kosicke vereinbart, dass wir am Montag ein Folgegespräch vereinbaren. Wir wollen die verständliche Aufregung des Wochenendes sich legen lassen" , so Buchta. "Dann werden wir ausloten, was möglich ist. Es ist ein Gebot der Höflichkeit, nochmal ein Folgegespräch anzubieten. Das hat er sofort angenommen."

Für Matthäus ist jedoch sicher: "Zum jetzigen Zeitpunkt" werde es nichts mit Rangnick und Schalke. "Das Gespräch ist abgebrochen. Nicht jetzt, absolut nein." Sollten beide Seiten in den nächsten Monaten keine anderen Lösungen finden, sieht er möglicherweise doch noch eine Chance auf eine erneute Annäherung. Buchta zeigte sich unabhängig von der Personalie Rangnick überzeugt davon, "kurzfristig einen neuen Sportvorstand präsentieren zu können". Einen möglichen Plan B habe er in der Tasche. "Wir müssen das Gespräch am Montag abwarten. Es ist nicht so, dass wir planlos in der Gegend umherrennen."