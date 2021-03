Absage an den FC Schalke 04: Ralf Rangnick wird kein Sportvorstand beim Krisen-Klub

Das ist ein weiterer Tiefschlag für den FC Schalke 04 ! Ralf Rangnick hat den Königsblauen am Samstag überraschend abgesagt. Der Wunschkandidat wird demnach nicht als Sportvorstand zurück zum Krisen-Klub kehren. "Ich hätte mich gerne eingebracht (...). Leider sehe ich mich aufgrund der zahlreichen Unwägbarkeiten innerhalb des Vereins derzeit nicht in der Lage, die sportliche Verantwortung bei S04 zu übernehmen", ließ er über seinen Medienberater verbreiten.

Das vom Abstieg bedrohte Bundesliga-Schlusslicht bemühte sich um eine Verpflichtung des 62 Jahre alten Rangnicks , der auch zum Kreis der Kandidaten für die Löw-Nachfolge als deutscher Bundestrainer gehören soll. " Wir haben die Rahmenbedingungen für eine mögliche Zusammenarbeit ausführlich erörtert . Anschließend haben wir vereinbart, die Gespräche fortzusetzen", kündigten beide Seiten noch am Donnerstag an. Das scheint sich nun erledigt zu haben.

Rangnick war in den Jahren 2004/2005 und 2011 bereits zweimal als Trainer für den Revierklub tätig und sollte den Verein aus der Krise führen. Er wollte den Klub angeblich mit der jüngsten Mannschaft der Geschichte zurück in die Bundesliga führen und in der ersten Saison sowohl als Trainer als auch als Sportvorstand arbeiten. Danach hätte er die Rolle als Sportvorstand bekleiden sollen.