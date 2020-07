Kommentar zur Milan-Posse: Imageschaden für Ralf Rangnick

Ralf Rangnick ist in der Branche nicht gerade bekannt dafür, ein Mann zu sein, der nicht das bekommt, was er sich wünscht. Entweder läuft es so, wie er es will – oder es läuft gar nicht. So war es bislang auf all seinen Stationen. Und so wird es vermutlich auch immer bleiben. Einerseits ist diese Dickköpfigkeit, Rangnicks Ehrgeiz und sein Hang zum Perfektionismus eine Qualität. Mitunter kann sie ihm aber auch auf die Füße fallen und führt zu Machtkämpfen, Streit oder Trennung – so wie in jeder normalen Beziehung.