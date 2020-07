Rangnick soll Trainer und Sportdirektor beim AC Mailand werden - Verkündung wohl erst nach Saisonende

Seit dem Jahreswechsel wird Ralf Rangnick mit dem Serie-A-Klub AC Mailand in Verbindung gebracht. Am Montagabend erhielten diese Spekulationen neue Nahrung, als der englische Guardian und Sky in Italien eine Einigung vermeldeten. Den Berichten zufolge soll der ehemalige Trainer von RB Leipzig die Rossoneri als Trainer und Sportdirektor in die neue Saison führen. Damit würde Rangnick Stefano Pioli beerben, der erst im vergangenen Oktober das Amt der Mailänder übernommen hatte. Zudem müsste Milan-Legende Paolo Maldini als Technischer Direktor weichen.