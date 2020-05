Ralf Rangnick klärt über möglichen Wechsel zum AC Mailand auf: "Ausschließen kann ich es nicht"

Das Coronavirus legt den Fußball in Europa lahm - mit Ausnahme der weißrussischen Liga müssen alle Wettbewerbe pausieren. Die Länge der Zwangspause ist dabei unterschiedlich bemessen. Der SPORT BUZZER fasst den Stand zusammen - wie lange pausieren die Ligen in Europa? ©

Fortsetzung oder Abbruch: So ist der Stand in den internationalen Topligen

Rangnick: "Abenteuerland ist ok"

Vom Tisch ist ein Rangnick-Wechsel als Trainer und Sportdirektor nach Mailand also nicht. Rangnick sagte: "Was kann man im Fußball schon alles ausschließen?! Komplett ausschließen kann ich das nicht." Eine Absage klingt anders. Doch der ehemalige Leipzig-Coach verweist in Zeiten der Corona-Krise auf zu viele Unwägbarkeiten für aktuelle Verhandlungen. "Im Moment haben der Klub und die gesamte Liga auch andere Probleme. Wird die Saison überhaupt weitergespielt, wenn ja, wann, wie und wo?“, betonte Rangnick. "Ich bin niemand, dem die Vorstellungskraft fehlt, dass manche Dinge klappen können. Abenteuerland ist ok. Aber es darf kein Himmelfahrtskommando sein."