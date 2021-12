Manchester United bestätigt: Ralf Rangnick erhält Arbeitserlaubnis – Vorstellung am Freitag

Ralf Rangnick startet seinen Trainer-Job bei Manchester United am Freitag. Wie der englische Rekordmeister am Donnerstagmittag bekanntgab, erhielt der 63-Jährige inzwischen die zuletzt noch fehlende Arbeitserlaubnis. Am Freitagmorgen steht die Vorstellungs-Pressekonferenz in Manchester an. Am Sonntag wird Rangnick sein Debüt als Trainer der Red Devils im Heimspiel gegen Crystal Palace geben.