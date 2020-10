Ralf Rangnick sagt der AS Rom ab und beschreibt Wunsch-Profil seines nächsten Vereins

Rangnick will bei einem "Traditionsverein arbeiten – in Deutschland oder England. Ich sehe mich selbst als Trainer eines ambitionierten Vereins, der auf Anhieb einige Titel anstrebt", sagte der 62-Jährige. Vor rund drei Monaten beendete er seine Zusammenarbeit mit Leipzig und sucht nun eine neue Herausforderung. "Ich glaube, meine letzten 14 Jahre zwischen Hoffenheim und Leipzig haben gezeigt, dass ich in Bestform bin. Und dass ich am erfolgreichsten bin, wenn ich mehr als nur ein Trainer, ein Klubentwickler bin“, sagte Rangnick, der Leipzig zwischen 2012 und 2019 aus der vierten Liga bis in die Bundesliga-Spitzengruppe führte.