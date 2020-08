Nach geplatztem Engagement bei AC Mailand: Ralf Rangnick offenbar Kandidat bei der AS Rom 

Zu einem Engagement beim AC Mailand war es für Ralf Rangnick nicht gekommen. Doch womöglich heuert er trotzdem schon bald bei einem Serie-A-Team an. Denn der ehemalige Bundesliga -Coach und -Manager soll ein Kandidat für den Sportdirektor-Posten beim Hauptstadtklub AS Rom sein. Dies berichtet Gazzetta dello Sport. Demnach soll Klub-Eigentümer Dan Friedkin auf der Suche nach einem Mann mit "internationalem Format" sein - und bei seiner Suche auf Rangnick gestoßen sein.

Der 62-Jährige, der zuletzt als "Head of Sport and Development Soccer" beim Red-Bull-Konzern war, ist aktuell vereinslos. Er verfügt über jede Menge Erfahrung und weiß genau, wie man Teams zum Erfolg führt. Rangnick erarbeitete sich in der Vergangenheit einen Ruf als Experte für längerfristig ausgelegte Projekte mit aufstrebenden Vereinen. In fünf Jahren als Trainer etablierte er die TSG Hoffenheim in der Bundesliga.

Rangnick bei RB Leipzig in Doppelfunktion erfolgreich

Danach kam er nach einer Zwischenstation auf Schalke 2013 zur Red-Bull-Gruppe und führte zunächst Red Bull Salzburg als Sportdirektor zu zwei österreichischen Meisterschaften. Anschließend übernahm er bei RB Leipzig – ebenfalls erst in Doppelfunktion als Trainer und Sportdirektor – und half mit, den Klub in die Bundesliga zu führen. Zuletzt wechselte er 2019 in eine übergeordnete Rolle als Leiter der weltweiten Fußballabteilung.