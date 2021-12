Erste Rangnick-Startelf bei Manchester United: Mit Cristiano Ronaldo und Jadon Sancho gegen Crystal Palace

Ralf Rangnick setzt in seinem ersten Spiel als Cheftrainer von Manchester United auf Cristiano Ronaldo. Nachdem zuletzt spekuliert worden war, dass der inzwischen 36 Jahre alte Superstar nicht zur auf Gegenpressing ausgelegten Taktik des deutschen Coaches passen würde, darf der Portugiese in der Premier-League-Partie bei Crystal Palace am Sonntagnachmittag von Beginn an ran. Im Vergleich zum 3:2 am vergangenen Donnerstag gegen den FC Arsenal, als Englands Rekordmeister noch von Michael Carrick betreut wurde, nimmt Rangnick in der Anfangsformation keine Veränderung vor. Somit beginnt auch der frühere Dortmunder Jadon Sancho. Anzeige

Rangnick war von United bereits am vergangenen Montag offiziell zum Nachfolger des entlassenen Ole Gunnar Solskjaer benannt worden und soll das Team bis zum Ende der Saison betreuen. Danach steht er dem Klub für zwei weitere Jahre als Berater zur Seite. Rangnicks Debüt auf der Trainerbank hatte sich zuletzt verzögert, da er zunächst nicht über die nötige Arbeitserlaubnis verfügte. Diese wurde ihm am Donnerstag erteilt. Am Freitag erfolgte dann seine offizielle Vorstellung.