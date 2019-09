Ralf Rangnick erklärt: Deshalb ist die Bundesliga ohne Trainer-Stars wie Jürgen Klopp schwächer

Drama pur: Die magischen Momente des Jürgen Klopp Jürgen Klopp hat in seiner Karriere bereits einige emotionale Szenarien erlebt. Der SPORTBUZZER zeigt die magischen Momente des Jürgen Klopp. ©

Ralf Rangnick: Kein Weltklassespieler in der Bundesliga wegen zu schwacher Trainer

Der Abschied von Klopp beim BVB Richtung Premier League habe laut Rangnick (heute Head of Sports and Development Soccer bei Red Bull) der Bundesliga sogar geschadet: "Top-Spieler werden von Top-Trainern entwickelt. Und vor fünf, sechs Jahren hatten wir noch Trainer in der Bundesliga, die mittlerweile im Ausland äußerst erfolgreich arbeiten", kritisierte der 61-Jährige. Klopp habe seine Spieler besser gemacht: "Wenn man sich Jordan Henderson oder James Millner anschaut, die waren vor Klopp absoluter Durchschnitt. Dass sie nun aber zu solchen Spielern geworden sind, liegt ausschließlich an ihrem Trainer."

Auch die Wechsel von Thomas Tuchel (aktuell Paris Saint-Germain), Pep Guardiola (aktuell Manchester City) und Roger Schmidt (ehemals Bayer Leverkusen, aktuell nach Entlassung in China ohne Job) ins Ausland hätten der höchsten deutschen Spielklasse laut Rangnick nicht geholfen: "Dadurch, dass wir solche Leute nicht mehr in der Bundesliga haben, ist das Tempo ein bisschen gemächlicher, das Spiel ist langsamer geworden", analysierte Rangnick - und kommt zu dem Schluss: "Das hat auch dazu beigetragen, dass in den vergangenen Jahren kein Weltklassespieler aus der Bundesliga hervorgegangen ist."

Ralf Rangnick warnt vor "Qualitätsproblem" im deutschen Fußball

RB Leipzig klammerte Rangnick bei der Trainer-Diskussion allerdings bewusst aus und lobte seinen Nachfolger Ralf Rangnick in höchsten Tönen: "Julian Nagelsmann ist das größte deutsche Trainertalent. Er ist für sein Alter sehr reif und sehr weit und kann, wenn er sich so weiterentwickelt, auf eine Stufe kommen mit Klopp und Guardiola", lobte der DFB-Pokal-Finalist der Vorsaison. Dieses Potenzial hätten nicht alle aufstrebenden Trainer in der Bundesliga.

Trotzdem warnt Rangnick vor einem Qualitätsverlust im deutschen Fußball. Man habe im Verein und in der Nationalmannschaft zu lange das "ungeordnete Spiel" und "Elemente des Bolzplatzfußballs" vernachlässigt - und stattdessen zu lange auf Ballbesitzfußball gesetzt. "Mittlerweile wurde zwar ein anderer Weg eingeschlagen, das ist auch gut und richtig. Doch in spätestens acht bis zehn Jahren bekommen wir ein Qualitätsproblem im deutschen Fußball", so Rangnicks düstere Prognose.

