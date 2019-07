Ralf Rangnick kann sich Bundestrainer-Job vorstellen: Das würde er anders machen

Ralf Rangnick als Bundestrainer? Für den ehemaligen Sportdirektor und Trainer von RB Leipzig (heute Head of Sports and Development Soccer bei Red Bull) offenbar kein unrealistisches Szenario. Gegenüber der Wochenzeitung Die Zeit meldete Rangnick durchaus Interesse am Bundestrainer-Amt an. "Nationaltrainer zu sein, das gehört zu den Dingen, über die ich in Zukunft nachdenken würde", sagte der neue Fußball-Chef des Energydrink-Konzerns.