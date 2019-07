"Würde es bei uns nicht geben" - Das sagt Ralf Rangnick zum BVB-Transfer von Mats Hummels

Klare Worte von Ralf Rangnick! Der ehemalige Sportdirektor von RB Leipzig (heute Head of Sports and Development Soccer bei Red Bull) hat am Rande einer Veranstaltung in Leipzig über den spektakulären Transfer von Mats Hummels zu Borussia Dortmund gesprochen. Der BVB hatte den Abwehrchef, der bereits von 2008 bis 2016 für Dortmund gespielt hatte, für bis zu 38 Millionen Euro vom FC Bayern verpflichtet. Für Rangnick zu viel Geld: "So etwas würde es bei uns nicht geben", sagte der neue Fußball-Chef des Brause-Konzerns.