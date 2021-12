Sonderlob an Cristiano Ronaldo: Ralf Rangnick "wirklich beeindruckt" von ManUnited-Team

Bereits nach dem ersten Spiel mit seiner neuen Mannschaft hat Ralf Rangnick seinen beiden deutschen Trainerkollegen Thomas Tuchel und Jürgen Klopp eines voraus: Der neue Interimscoach von Manchester United ist der erste deutsche Trainer, der bei seinem Debüt einen Sieg holte. Das Heimspiel gegen Crystal Palace gewann der "Fußballprofessor" am Sonntagnachmittag knapp mit 1:0 . Während der 63-Jährige die Partie, die Fred durch einen Treffer in der 77. Minute entschied, mit größtenteils finsterer Mine verfolgte, zog er nach Abpfiff ein zufriedenes Fazit

"Ich bin sehr glücklich mit der Art und Weise, wie das Team performt hat. Besonders in der ersten halben Stunde mit dem Pressing, das war außergewöhnlich", lobte Rangnick. Von Beginn an hatten die Hausherren im Old Trafford mehr vom Spiel und zeigten schon Ansätze von Rangnicks Spielphilosophie. United setzte Palace früh unter Druck, gefiel phasenweise auch durch präzises Passspiel. Das hohe Tempo konnte die Rangnick-Elf allerdings nicht durchhalten. "Das Einzige, was gefehlt hat, war das 1:0 oder 2:0", so der Coach weiter.