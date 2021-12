Premier League Inside: Was Ralf Rangnick bei Manchester United mit Cristiano Ronaldo plant

Cristiano Ronaldo hatte kein Tor geschossen, er hatte keine Gelegenheit, seine berühmte Jubel-Pirouette zu vollführen, die von den Zuschauern im Old Trafford regelmäßig mit einem donnernden “Siiiiiiiuuuuu” begleitet wird. Trotzdem sah sich Ralf Rangnick nach dem 1:0-Erfolg zum Einstand gegen Crystal Palace am vergangenen Sonntag zu einem Lob für den fünfmaligen Weltfußballer veranlasst. “Übrigens”, sagte der neue Interimstrainer von Manchester United: “Cristiano Ronaldos Arbeit gegen den Ball – chapeau!” Anzeige

Viel war vor Rangnicks Ankunft beim abgestürzten englischen Rekordmeister über Ronaldos künftige Rolle spekuliert worden. Fachleute hatten Konfliktpotenzial gesehen, weil Rangnick bekanntlich als Großmeister des Pressing gilt, Ronaldo sich dieser Disziplin aber gerne verweigert. Würde Rangnick den zu dieser Saison nach England zurück gekehrten Superstar vielleicht sogar auf die Bank verbannen?

Rangnicks Debüt gegen Crystal Palace hat die Antwort auf die Frage zum Umgang mit Ronaldo gebracht, zumindest für den Moment. Anstatt den Konflikt mit dem Publikumsliebling zu suchen, ist der Trainer ganz offensichtlich entschlossen, Ronaldo in seine Pläne einzubinden. Das von Rangnick bevorzugte 4-2-2-2-System kommt dem Portugiesen mehr entgegen als das 4-2-3-1 seines Vorgängers Ole Gunnar Solskjaer.

In dieser Formation musste Ronaldo als einzige Spitze das Pressing anführen und war damit überfordert. Als Folge erodierte das komplette Defensivverhalten der Mannschaft. 2:4 gegen Leicester City, 0:5 gegen den FC Liverpool, 1:4 gegen den FC Watford – Manchester United war in der Endphase unter Solskjaer so widerstandsfähig wie nasses Papier.

Rangnick schwärmt von Ronaldos Fitness In Rangnicks Formation mit zwei Stürmern hat Ronaldo einen Mitspieler an der Seite, der mit ihm Druck auf den Gegner ausübt. Gegen Crystal Palace war das Marcus Rashford. Damit ist die Mannschaft kompakter als zuletzt. Außerdem scheint Ronaldo auch selbst gewillt, sich bei der Defensivarbeit einzubringen, wie Rangnicks Lob für ihn (“chapeau!”) beweist. Grundsätzlich ist der Trainer ohnehin von dem 36-Jährigen überzeugt: “Ich habe noch nie einen Spieler in seinem Alter gesehen, der so fit ist wie er.”