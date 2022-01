Ralf Rangnick dauerhaft ManUnited-Trainer? "Red Devils" sollen Nachfolger-Suche aussetzen

Zehn Spiele, sechs Siege, nur eine Niederlage: Manchester United befindet seit dem Amtsantritt von Ralf Rangnick Anfang Dezember des vergangenen Jahres wieder im Aufwind. Vor der spielfreien Woche in der Premier League schaffte der deutsche Interimstrainer mit den "Red Devils" den Sprung auf Champions-League-Platz vier in der Tabelle. Die Arbeit des 63-Jährigen findet bei den Vereinsbossen offenbar großen Anklang. Wie die britische Boulevardzeitung The Sun berichtet, soll Rangnick ernsthafter Kandidat für ein längeres Trainer-Engagement in Manchester sein. Bisher war geplant, dass der ehemalige Coach und Sportdirektor von RB Leipzig zur neuen Saison bei United einen Posten als Berater annimmt.

Wird es jetzt doch die Trainerstelle? Laut des Berichts soll ManUnited die Suche nach einem Vollzeit-Nachfolger für den im vergangenen November entlassenen Cheftrainer Ole Gunnar Solskjaer im Moment wegen Rangnicks guter Leistungen ruhen lassen. Zuletzt galten Mauricio Pochettino (Paris Saint-Germain), Brendan Rodgers (Leicester City) und Erik Ten Hag (Ajax Amsterdam) als mögliche Cheftrainer-Optionen für den Sommer. Nun wollen die Bosse wohl aber auch Rangnick, der mit guter defensiver Arbeit überzeugt habe, die Chance geben. So spekuliert das Blatt, dass dem aktuellen Interimstrainer bei Erreichen der Champions-League-Qualifikation am Saisonende ein Zweijahres-Kontrakt winkt.

Bei seiner Vorstellung hatte Rangnick bereits seine Zukunft über die Saison hinaus offen gelassen. Dass sein Engagement an der Seitenlinie zwangsläufig nach dieser Spielzeit endet, sei laut Rangnick keinesfalls in Stein gemeißelt: "Wir haben ehrlich gesagt noch nicht im Detail darüber geredet, was in den nächsten zwei Jahren passiert. Wir haben nur über die gegenwärtige Situation geredet und wie wir jetzt zusammenarbeiten können", sagte er über seine Zukunft nach der aktuellen Spielzeit. "Vielleicht, wenn es gut läuft, mache ich die gleiche Empfehlung, wie zweimal in Leipzig: Dass es eine gute Idee wäre, mit mir als Trainer weiterzuarbeiten."