Absage an den FC Bayern: Ralf Rangnick wird nicht Kovac-Nachfolger 

Auch Ralf Rangnick wird nicht die Nachfolge von Niko Kovac beim FC Bayern antreten. Dies bestätigte sein Berater Marc Kosicke gegenüber der Bild. "Nein, Ralf Rangnick steht nicht zur Verfügung. Wir glauben nicht, dass das, was Ralf Rangnick mitbringt, derzeit bei Bayern gesucht wird. Und darum macht es keinen Sinn, konkrete Gespräche zu führen", so Kosicke. Zuletzt hatten auch Ajax-Coach Erik ten Hag und PSG-Trainer Thomas Tuchel ein Engagement in der laufenden Saison bei den Bayern ausgeschlagen.

Rummenigge äußerte sich am Tag eins nach Kovac auf Nachfragen zur Neubesetzung des Cheftrainer-Postens nicht. Zu "Gerüchten und Spekulationen" nehme er keine Stellung, wehrte der Bayern-Boss ab. Im Zuge der Nachfolgersuche fällt auch immer wieder der Name Arsène Wenger. Der langjährige Coach des FC Arsenal, der von 1996 bis 2018 die "Gunners" trainierte, ist bereit bei den Bayern einzuspringen. "Natürlich", sagte er gegenüber beIN SPORTS auf die Frage, ob er am Bayern-Job interessiert sei. "Coaching war bis jetzt mein ganzes Leben. Jeder Trainer wird das sagen. Fußballspiele zu gewinnen, die Mannschaft auf das Spiel vorzubereiten und Zufriedenheit und gemeinsame Gefühle zu bekommen. Das ist etwas, was du vermisst", so der 70-Jährige vielsagend.