Ralf Rangnick hat RB Leipzig auf ein neues Niveau gehoben

Leipzig. Seinen Fußballern spendierte RB-Coach/Sportdirektor Ralf Rangnick, 60, einen freien Sonntag (und Montag), der Chef selbst war Stargast beim Sport1-Doppelpass in München. Stichwort Jürgen Klopp: Für Rangnick ist Liverpools Volksheld „einer der besten Trainer der Welt. Wenn nicht der Beste.“ Bei den Topclubs der Premler League seien die drei Ks als Erfolgsgaranten vorhanden: Kapital, Konzept und Kompetenz.

Bayern-Meister -Trainer Niko Kovac ist für Rangnick ein „herausragender Trainer und Mensch“. Dass Joshua Kimmich 2015 in Lederhosen stieg, hat mit Pep Guardiolas Magie und Überzeugungskraft zu tun. „Er hat sich vier Stunden mit Jo Kimmich eingeschlossen und ihm gesagt, warum er 35 Spiele bei ihm macht.“

Der Fußball habe sich dramatisch verändert, so Rangnick, der früher selbst Tapeverbände angelegt und jetzt alleine drei hauptamtliche Video-Analysten hat. „Ich hatte noch nie einen derart herausragenden Mitarbeiterstab.“ Empathie? „Ich bin nah an der Mannschaft und der Kabine.“

DURCHKLICKEN: Rangnicks Karriere bei RB Leipzig in Bildern

Thema Timo Werner. Rangnick: „Er spielt höchstwahrscheinlich am Samstag gegen die Bayern.“ Timo wisse jetzt, dass RB Champions League spielt – und er weiß schon länger, was er an RB hat. „Wenn Timo wechselt, möchten wir eine Ablösesumme.“

Rangnick zur neuen Bundesliga-Saison: „Wir wollen ein oder zwei Plätze besser abschneiden.“ Oha.