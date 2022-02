Rangnick verrät: Lingard musste wegen Suspendierung von Greenwood bei Manchester United bleiben

Manchester United bereitet sich auf das erste Spiel nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegenüber Mason Greenwood vor. Und Trainer Ralf Rangnick versuchte logischerweise, den Einfluss des Themas auf das Spiel im FA Cup am Freitag (21 Uhr, DAZN) gegen Middlesbrough so klein wie möglich zu halten. "Wir hatten eine normale, gute Trainingswoche mit fünf Einheiten, aber natürlich war das ein Thema in der Mannschaft, da sie ja auch nur Menschen sind und Mason vor der Winterpause ein Teil des Teams war", sagte er auf der Pressekonferenz vor Partie. Anzeige

Der Klub hatte Greenwood vorläufig suspendiert, nachdem die Polizei bestätigt hatte, gegen den Flügelspieler wegen das Verdachts auf Köperverletzung zu ermitteln. Greenwoods Freundin hatte am Sonntagmorgen auf Instagram mehrere Beiträge gepostet, die sie blutend sowie mit Hämatomen an Armen und Beinen zeigen. Dazu schrieb sie: "An alle, die wissen wollen, was Mason Greenwood mir antut." Die Bilder wurden mittlerweile wieder gelöscht. Laut Medienberichten verbrachte Greenwood drei Tage in Gewahrsam und ist seit Mittwoch gegen Kaution wieder frei.

Auswirkungen hatte der Vorfall auch auf die Personalpolitik des Klubs. Jesse Lingard galt als sicherer Kandidat für einen Wechsel im Winter. United soll dem nicht im Weg gestanden haben – bis zur Suspendierung von Greenwood. Das brachte die Verantwortlichen zum Umdenken.



Laut Rangnick gab es zwei Gründe für den überraschenden Verbleib des 29-Jährigen: "Eine Sache war natürlich, dass wir ein Problem mit Mason Greenwood hatten und vorerst mit einem Spieler weniger dastanden, der in den letzten Wochen regelmäßig gespielt hat" erklärte der Coach. "In gewisser Weise hat das eine Rolle gespielt, aber der Klub sagte mir auch, dass man mit den interessierten Vereinen keine Einigung erzielen konnte."