Ralf Rangnick zu möglicher Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw: "Lasse es auf mich zukommen"

Nach der 0:6-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft in Spanien fällt der Name Ralf Rangnick nicht selten. Der frühere Bundesliga-Trainer wird als möglicher Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw von verschiedenen Medien ins Spiel gebracht. Zu einem möglichen Angebot des Deutschen Fußball-Bundes sagte Rangnick in der Sendung "RTL-Spendenmarathon": "Das kann keiner wissen. Ich lasse es auf mich zukommen und bin selber sehr gespannt."

Anzeige