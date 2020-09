Ralf Rangnick lobt Chelsea-Youngster Kai Havertz: "Er ist wie ein moderner Johann Cruyff"

Nach zwei eher blassen Partien zum Auftakt nach seinem Wechsel zum FC Chelsea hat Kai Havertz das ganze Ausmaß seiner Klasse erstmals aufblitzen lassen. Beim 6:0 im Ligapokal gegen Barnsley erzielte der 21-Jährige drei Tore und hatte maßgeblichen Anteil am Sieg der Mannschaft von Trainer Frank Lampard. Und nach Meinung von Ralf Rangnick war es erst der Beginn einer vielversprechenden Liaison: "Vielleicht braucht er ein paar Wochen um sich einzugewöhnen", sagte der langjährige Leipzig-Sportdirektor zwar bei Sky Sports über Havertz. Dann habe er aber "absolut keine Zweifel, dass er ein nachhaltiger Erfolg wird und dass er in den nächsten zwei oder drei Jahren unter die besten Spieler stößt."

Rangnick über Havertz: "Keine Schwächen in seiner Art, Fußball zu spielen"

Auch der Trainer des Nationalspielers hatte ihn nach dem Gala-Auftritt gegen Barnsley im Ligapokal gelobt: "Es war eine großartige Nacht für Kai - und die erste von vielen für ihn", sagte Frank Lampard nach der Partie. Nach dem 3:1-Sieg am ersten Spieltag in Brighton und der 0:2-Niederlage gegen Meister Liverpool am zweiten Spieltag der jungen Premier-League-Saison geht es für die Blues am Samstagabend (18.30 Uhr, Sky) zu West Bromwich Albion.