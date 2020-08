Ralf Rangnick spricht Klartext: Mailand-Job wäre "nicht klug gewesen", Ansage für nächsten Klub

Er will es offenbar noch einmal wissen: Ralf Rangnick hat nach seinem Abschied vom Red-Bull-Konzern im Interview mit der Süddeutschen Zeitung über einen möglichen neuen Job gesprochen - und direkt eine Titel-Ansage gemacht. Bei seiner nächsten Aufgabe wolle er im Gegensatz zum Engagement bei seinen Ex-Vereinen RB Leipzig und Red Bull Salzburg keine Aufbauarbeit mehr leisten. "In meinem Alter wäre es schön, wenn der nächste Klub einer wäre, der von Anfang an Titel gewinnen kann" , sagte der 62-Jährige

Ralf Rangnick: Engagement in Mailand wäre möglich gewesen

Rangnick sprach auch über den geplatzten Deal mit dem italienischen Traditionsklub AC Mailand , mit dem er eng im Kontakt gestanden hatte. Ein Engagement sei vorstellbar gewesen, meinte der erfahrene Coach. "Aber durch die gute Serie von Milan seit dem Restart - neun Siege, drei Unentschieden - konnte man das einfach nicht machen. Egal, aus welcher Perspektive, aus meiner oder des Vereins: Es wäre nicht klug gewesen" , stellte der DFB-Pokalsieger von 2011 klar. Die Mailänder erreichten in der Serie A am Ende Platz sechs und damit die Europa-League-Qualifikation - vor Top-Klub SSC Neapel.

Rangnick erarbeitete sich in der Vergangenheit einen Ruf als Experte für längerfristig ausgelegte Projekte mit aufstrebenden Vereinen. In fünf Jahren als Trainer etablierte er die TSG Hoffenheim in der Bundesliga. Danach kam er nach einer Zwischenstation auf Schalke 2013 zur Red-Bull-Gruppe und führte zunächst Red Bull Salzburg als Sportdirektor zu zwei österreichischen Meisterschaften. Anschließend übernahm er bei RB Leipzig – ebenfalls erst in Doppelfunktion als Trainer und Sportdirektor – und half mit, den Klub in die Bundesliga zu führen. Zuletzt wechselte er 2019 in eine übergeordnete Rolle als Leiter der weltweiten Fußballabteilung. Sein Vertrag bei Red Bull wurde erst kürzlich aufgelöst.