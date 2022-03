ManUnited-Legende Paul Scholes übt scharfe Rangnick-Kritik: Verein muss richtigen Trainer finden

Nach dem Champions-League-Aus von Manchester United richtete sich die Kritik auch gegen Trainer Ralf Rangnick . "Das Allererste, was dieser Verein tun muss, um auch nur annähernd wieder die Meisterschaft zu gewinnen, ist, einen richtigen Trainer zu finden, der für diese Mannschaft arbeitet", sagte Klub-Legende Paul Scholes beim Sender BT Sport nach dem 0:1 (0:1) im Achtelfinal-Rückspiel des englischen Rekordmeisters am Dienstag gegen Atlético Madrid . Im Hinspiel hatten sich beide Klubs 1:1 getrennt.

In diesem Kader stecke einiges an Talent, so Scholes, der in der goldenen Ära des Vereins unter Sir Alex Ferguson insgesamt elfmal die Meisterschaft und zweimal die Champions League gewonnen hatte. Lob gab es von Scholes dagegen für Atlético-Coach Diego Simeone. Mit ihm hätte United das Weiterkommen geschafft.