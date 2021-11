Neuer United-Trainer in der Warteschleife: Rangnick verzichtet gegen Chelsea auf Stadionbesuch

Ralf Rangnick hat seine künftige Mannschaft am Sonntagnachmittag noch aus der Distanz verfolgt. Der 63-Jährige war beim Gastspiel von Manchester United beim FC Chelsea nicht im Stadion an der Stamford Bridge und verschaffte sich vor seinem für die kommenden Tage erwarteten Amtsantritt weitere Eindrücke seiner bevorstehenden Aufgabe aus der Ferne. Nach übereinstimmenden Medienberichten wird Rangnick die "Red Devils" bis zum Ende der laufenden Saison als Interimstrainer übernehmen und dem englischen Rekordmeister anschließend in beratender Funktion zur Seite stehen. Dem Vernehmen nach soll er am kommenden Donnerstag, wenn United den FC Arsenal empfängt, erstmals auf der Bank sitzen.

Derzeit wartet der frühere Trainer von RB Leipzig, Schalke 04 und Hannover 96 nach Informationen der Zeitung Times und des TV-Senders Sky Sports noch auf seine Arbeitserlaubnis in England, die nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union für ausländische Spieler und Trainer notwendig geworden ist. Den größten Star seiner neuen Mannschaft hätte Rangnick am Sonntag aber zunächst ohnehin nicht zu sehen bekommen: Cristiano Ronaldo saß beim Beginn des Spiels auf der Bank. Für offensive Gefahr sollten stattdessen vor allem Marcus Rashford und der frühere Dortmunder Jadon Sancho sorgen. Beim von Thomas Tuchel trainierten FC Chelsea begannen die beiden deutschen Nationalspieler Timo Werner und Antonio Rüdiger. Deren DFB-Kollege Kai Havertz blieb hingegen in der Startelf außen vor.

Am vergangenen Donnerstag hatte The Athletic berichtet, dass Rangnick den Traditionsklub übernehmen und sich somit sein langgehegter Traum von einem Engagement in der Premier League erfüllen wird. Manchester hatte in der vergangenen Woche die Trennung von Cheftrainer Ole Gunnar Solskjaer bekanntgeben. Seitdem - und auch am Sonntag gegen Chelsea - steht dessen vorheriger Co-Trainer und und ehemalige United-Profi Michael Carrick interimsweise an der Seitenlinie. Das erste Spiel nach der Entlassung von Solskjaer hatte der Klub am vergangenen Dienstag mit 2:0 beim FC Villarreal in der Champions League gewonnen und war dadurch ins Achtelfinale der Königsklasse eingezogen. Anzeige